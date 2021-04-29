مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 16 حياة تغضب من صافي بسبب وردة

مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 16 شهدت أحداث جديدة ومثيرة وعلى رأسها اكتشاف حياة وجود قصة حب قديمة لصافي مع وردة بعد زيارتها له في عزاء والدته.

مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 16

ومن أبرز أحداث الحلقة 16 من مسلسل "عشرين عشرين" إقامة عزاء لوالدة صافي بعد وفاتها في الحلقة السابقة، وحضر العزاء جميع أهالي الحارة، ولكن العزاء شهد مفاجأة صادمة وهو حضور شقيق صافي "يزن" للعزاء رغم القبض عليه من الشرطة، ويشعر صافي بوجود شيء غريب بسبب حضوره برفقة الشرطة، واعتبر ذلك خدعة ورائها شيء ما وطلب من شقيقه الانصراف من العزاء.

أحداث مسلسل "عشرين عشرين"

وشهدت أيضاً الحلقة 16 من مسلسل "2020" اكتشاف حياة لقصة حب القديمة بين صافي وابنة عمه وردة، بعد ان حضرت الأخيرة العزاء وأخبرت حياة انها تحب صافي منذ الطفولة، وبينهما قصة حب كبيرة ولكنهما انفصلا منذ عامين، وسيعودان معاً من جديد، وهو الأمر الذي جعل حياة تشعر بالغيرة منها وتحاول السيطرة على مشاعرها من أجل إكمال المهمة السرية لذلك تستحوذ على هاتف وردة الخاص من أجل مراقبته.

وتصدم حياة بعدما رأت صافي مع وردة في المنزل، وهو ما جعلها تشعر بالغضب منه وتخبره إنه خدعها وما زال على علاقة بوردة، ويحاول صافي إن يشرح لها الأمر ويخبرها إنه انفصل عنها منذ عامين، ولكنها تتركه بعدما غضبت منه بسبب هذا الأمر.

مسلسل "عشرين عشرين"

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل "عشرين عشرين" وفاة والدة "صافي" والذي يجسده الفنان قصي خولي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية بسبب مشاجرة صافي مع شقيقه أمامها، ولم تحتمل الأمر وسقطت في المنزل وتوفيت بعد نقلها المستشفى، وانهار صافي في المستشفى وشعر بالذنب وانه من تسبب في وفاة والدته، ونشبت مشاجرة بين صافي وشقيقه، بعد عودة الأخير إلى المنزل رغم تعليمات شقيقه له بالهروب من الشرطة، ولكن شقيقه يرفض الاستماع إلى نصائحه ويخبره إنه حر في قراراته ولا يريد الهرب مجدداً، وينفعل صافي عليه ويكشف سره أمام والدته بتعاطيه المخدرات وهو ما سبب صدمة كبيرة لوالدته قبل ان تسقط أرضاً بسبب حزنها على ابنها وبعد مشاجرتهما العنيفة في المنزل.