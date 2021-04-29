حكيم يطرح أحدث أغانيه”وما نفرحش ليه” فى عيد الفطر

انتهى النجم حكيم من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "وما نفرحش ليه"، داخل استوديو الرسالة مع مهندس الصوت أحمد جودة، وذلك استعدادا لطرحها في موسم عيد الفطر المقبل، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس.

وكان النجم حكيم قد كشف عن طقوسه خلال هذا الشهر الكريم وقال لـ"اليوم السابع"، إنه يعشق هذا الشهر الفضيل وأنه تربى على خصوصية هذا الشهر منذ الطفولة، وسط أسرته في بلدته بالمنيا، مضيفا: اتذكر كيف كنا نحتفل بقدوم هذا الشهر وسط أصدقائى بالفوانيس كل ليلة مثل كل الأطفال في كل مكان، واتذكر أيضا كيف كانت "طبلية" رمضان تجمعنا انا وأسرتى على الفطار والسحور كل ليلة، والطقوس التي نشأت عليها مازالت احافظ عليها، حيث أن القرآن الكريم يعتبر رفيقى هذا الشهر وأحرص على ختم القرآن ، كما أعشق صلاة التراويح والفجر بالمسجد واعشق الروحانيات ولا اتخلى عنها مهما اختلف الزمن.

ويشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.

وفى وقت سابق، كشف النجم حكيم، أنه بعد اعتزاله الغناء سوف يسجل أدعية دينية والقرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه، مضيفا، إنه يعشق الحيوانات وخاصة الخيل والكلاب، وقال: الحصان أذكى حيوان وبيحس بصاحبه والإحساس عالى أوى وربنا سخره للبنى آدم.