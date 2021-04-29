دينا الشربيني بريئة من تهمة القتل في قصر النيل

بعد اختفاء جثّة منصور السيوفي (صبري فواز)، كشفت الحلقة السادسة عشر من مسلسل فصر النيل عن براءة كاميليا (دينا الشربيني) من تهمة قتله، وذلك بعدما تعاونت مع المقدم خالد نوح كي يثبت برائتها أمام النيابة، بعدما ادعي أنها هي من سلّمت نفسها، ولكن هناك يد خفية تدير كل شيء خاصةً ومع اختفاء عصا منصور السيوفي.

كما عادت كاميليا برفقة المقدم خالد نوح إلى القصر لتواجه عايدة وتتوعدها بالرد قريبًا على اتهامها بالباطل، وجاء الرد سريعًا عندما كشفت لزوجها نبيل السيوفي (نبيل عيسي) عن السر الذي أخفته عنه عايدة طيلة سنوات زواجهما، وأنه قادر على الإنجاب بينما هي التي مصابة بالعقم.

ولم تتمهل كاميليا فذهبت إلى سعاد (ناردين فرج) لتخبرها بأنها على دراية بقصة حبها القديمة مع منصور السيوفي، وتنصحها بالهرب من القصر قبل فوات الأوان، في الوقت الذي يرسل والدها عزت درويش (صلاح عبد الله) إلى كاميليا شقيقها منير (عمرو السعيد) كي يقنعها بالموافقة على بيع قصر السيوفي.

يشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.