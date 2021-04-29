الأمير أباظة رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان الأمل السينمائي الدولي باستوكهولم

اختارت إدارة مهرجان الأمل السينمائي الدولي باستوكهولم الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما،رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط،رئيسا للجنة تحكيم المهرجان في دورته الأولي التي تقام خلال الفترة من ١٠ - ١٣ سبتمبر القادم بالعاصمة السويدية ستوكهولم. المهرجان يترأسه الفنان اللبناني فادي اللوندي ويدير المهرجان المخرج العماني د.خالد د. خالد الزدجالي مؤسس ورئيس الجمعية العمانية للسينما السابق ورئيس ومؤسس مهرجان مسقط السينمائي الدولي السابق ونائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب ومدير مهرجان سينمانا الدولي. تضم اللجنة في عضويتها الفنانة والمنتجة اللبنانية الكبيرة ميريه بانوسيان والبريطاني كيث شيري رئيس مهرجان أفريكانا بالمملكة المتحدة.

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