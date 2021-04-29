غدا.. حفل الفنان علي الحجار بمسرح الزمالك

يستعد المطرب على الحجار لإحياء حفل غنائي غدا الأربعاء على مسرح الزمالك في التاسعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يقدم الحجار لجمهوره باقة مميزة ومتنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى تترات عدد من المسلسلات والابتهالات.

وكان قد طرح النجم على الحجار أحدث أغنياته التي تحمل اسم "اشتقنالك" بمناسبة حلول شهر رمضان من كلمات النجم صلاح عبدالله ولحن أحمد الحجار وتوزيع محمد حمدي رءوف.

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