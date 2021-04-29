عمرو مصطفى: مازلت احب الهضبه ولكنه خذلني

قال الفنان والملحن عمرو مصطفى، أنه حصل على إجازة لمدة سنة ونصف حتى يكون بجانب أولاده في سن المراهقة مؤكدا أنه قام بالعمل 20 عامًا مع عمرو دياب.
وأضاف مصطفى خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناه "المحور" أن هناك أمور لا يجب أن يعلمها الجمهور وتكون بين الفنانين والملحنين لافتا إلى ان عمرو دياب اتشهر بسبب أعماله.
وأوضح إنه يلحن أغنية وطنية بناءً على طلب الفنان عمرو دياب الذي طلب منه تلحينها مؤكدا إنه ما زال يحب عمرو دياب جدا ولكن الهضبة خذله.
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