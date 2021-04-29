مسلسل ”كوفيد 25” يواصل تصدر ترند تويتر

يواصل مسلسل كوفيد 25 للنجم يوسف الشريف، جذب اهتمامات شريحة كبيرة من المشاهدين مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل والذى يذاع ضمن الموسم الرمضانى الحالى، وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اعجابهم بإطلالة يوسف الشريف ونجوم العمل فى المسلسل وايقاع التصوير والكتابة، فضلا عن القدرة على المزج بين الخيال العلمي والواقع.

واستمر هاشتاج "كوفيد 25" فى صدارة ترند "تويتر" فى مصر، مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل، وفور انتهاء الحلقة لاقى العمل تفاعلا كبيرا من جماهير يوسف الشريف الذين صنفوا العمل بأنه استمرار لإبداع يوسف الشريف والكاتبة انجي علاء، والاعجاب بقدرات يوسف الشريف الذي يطل كل رمضان بفكرة مختلفة تحصد نسبة كبيرة من مشاهدات الأعمال الفنية فى رمضان.

وعبر مغرد عن انبهاره بالحلقة الأولى من المسلسل: "اتفرجت علي أول حلقة مبدع وكالعادة شابوه يوسف الشريف.. المسلسل حقيقى جميل كأنك بتتفرج على مسلسل أجنبي من تصوير وإعداد لتأليف واخراج حاجه ف منتهى الروعة"، ومغرد ثان: " بصراحه يوسف الشريف بيثبت انه في حته تانيه خالص بجد شابوه".

وقال مغرد ثالث: " انا مش هقول انه اجمد مسلسل علشان ده العادى بتاع العالمى، بس هقول انه جامد علشان المسلسل من اول حلقه يحترم عقل المشاهد كوفيد25"، وأضاف مغرد رابع: "قصة كوفيد25 قصة وليدة من ظهر وباء كورونا ووباء الطاعون ووباء الكوليرا. والجمال امتزاج الحقيقة بالخيال لما يعطيك نكهة مقنعة وفريدة . تحية للكاتبة إنجى علاء ولبطل العمل يوسف الشريف ولكل العاملين بالمسلسل".

ومغرد أخير علق قائلا: " الحقيقة بعد مشاهدة الحلقة الأولى اقدر اقول المسلسل ده هيكون في حته تانيه وهيكتسح اخر الموسم الفكرة جميله جدا وبعيده عن الدراما الحالية اللي موجوده، بجد شكرا الكاتبة الموهوبه انجي علاء الاخراج هايل وطبعا شابوه للفنان المفضل بالنسبة لي واللي بحبه جدا احسنتم".

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.