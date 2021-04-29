وفاة الفنان الإسبانى ”خوان جويا بورجا” صاحب أشهر ضحكة

كشف موقع vice عن وفاة الممثل الكوميدى خوان جويا بورجا المعروف باسم "الرجل الإسبانى الضاحك" والشهير باسم " El Ristas"، عن عمر 65 عاما، حيث كان محجوزا فى المستشفى منذ عام 2020.

خوان جويا بورجا المعروف باسم El Ristas اشتهر حول العالم بسبب ضحكته المميزة، بعدما ظهر ببعض البرامج ومنها مع المذيع جيسوس كوينتيرو حيث كان يروى قصة مضحكة عن رمى الأطباق فى المحيط أثناء عمله فى وظيفة وهو شاب، ووجد بورجا قصته مضحكة للغاية لدرجة أنه لم يتمكن من إكمالها بسبب نوبات الضحك واكتسب خوان جويا بورجا شعبية كبيرة فى إسبانيا، وتحول إلى ميم حول العالم.

في سبتمبر 2020، تم إدخال جويا إلى مستشفى دي لا كاريداد في إشبيلية، لعلاج مشكلة في الأوعية الدموية، وتم نقل خويا من مستشفى دي لا كاريداد دي إشبيلية إلى مستشفى جامعة فيرجين ديل روسيو، بعد الانتكاس المفاجئ لحالته وتوفي متأثرًا بمضاعفات مرضه عن عمر ناهز 65 عاما.