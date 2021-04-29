شركة سينرجي تحتفل بعيد ميلاد حمدي الوزير الـ66

حرصت شركة سينرجي على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان حمدي الوزير، الذي يتم عامه الـ66 اليوم، وهو من مواليد يوم 29 أبريل عام 1955، حيث مازحه الحساب الرسمي للشركة عبر موقع "انستجرام"، بوصفه صاحب أشهر ريأكشن في السينما والذي أشتهر به بعد مشهد التحرش بأحد أفلامه.

ونشر الحساب صورة لحمدي الوزير، عبر موقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"الفنان صاحب الريأكشن الشهير حمدي الوزير حبينا نحتفل بعيد ميلاده النهاردة ونقوله كل سنة وانت طيب وبخير".

وولد حمدي الوزير في بور سعيد لعائلة فنية أنجبت عدد من الممثلين والمخرجين، حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، و بدأ مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وكانت بداياته السينمائية قوية بشكل ملحوظ فشارك بدور في فيلم "إسكندرية ليه" مع المخرج الكبير (يوسف شاهين) في 1979.

كما شارك حمدي الوزير في عدة أعمال مميزة مثل "سواق الأوتوبيس، التخشيبة" في فترة الثمانينات، وأيضًا مسلسل رأفت الهجان الجزء الثالث عام 1992 بدور ضابط المخابرات الشاب (عادل) الذي يشارك الجاسوس (رأفت الهجان) مهامه للمرة الأولى.

وعمل أيضًا كمخرج لمسرحيات: "حرب البسوس، طقوس الإشارات والتحولات"، من أعماله التليفزيونية: "البحار مندي، المزاد، أوراق مصرية"، كما حصل خلال مشواره على عدد من الجوائز.

ويشارك الوزير في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "موسي" بطولة النجم محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.