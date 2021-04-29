منة فضالي توجه رسالة إلى أحمد السقا: أنت نجم بأخلاقك

أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل "نسل الأغراب"، حيث جسدت شخصية "عزيزة" شقيقة "عساف" الذي لعب دوره الفنان أحمد السقا.

ونشرت منة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعها بالفنان أحمد السقا من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت قائلة: "عساف الغريب وعزيزه الغريب نسل الأغراب".

وأضافت: "الجميل من كل حاجه أحمد السقا، بشكر السقا على احلي المشاهد وبجد انت نجم بأخلاقك وحبك لفنك ولزملائك وشرف ليا أني كنت معاك والف مبروك يا فارس".

يشار إلى أن مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ومنة فضالي وإدوارد ودياب ونجلاء بدر وهبة مجدي ومحمد مهران وعماد زيادة والفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد وعدد كبير من الفنانين.

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