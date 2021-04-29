مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 16 هنا تجتمع بطفلها لأول مرة وتقرر الزواج من مؤنس

منى زكي في الحلقة 16 من مسلسل "لعبة نيوتن" تقرر الزواج من "مؤنس" محمد فراج، بينما يحاول "حازم" محمد ممدوح إنتاج العسل بالطريقة التي يريدها "بدر" سيد رجب منه حتى يحافظ على عمله معه.

سارة تطلب من هنا الزواج من مؤنس

منى زكي "هنا" تبدأ في تذكر أهم اللحظات التي جمعتها مع "حازم" محمد ممدوح، كما أنه تواجه أوقات صعبة أثناء حديثها مع "سارة" زوجة مؤنس وتعتذر لها عن فكرة نسب ابنها إلى زوجها، وتؤكد أن بمجرد انتهاء فترة الحضانة ستعود مع ابنها إبراهيم إلى مصر، لكن سارة ترفض فكرتها وتوضح أن مؤنس لن يتركها لتعود إلى مصر لأن لديه الحضانة، كما تطلب منها أن تتزوج مؤنس لأنه يحبها، وانه يتخلى عن ما يؤمن به بسببها.

سيد رجب "بدر" يحاول إقناع "أمينة" عائشة بن أحمد بالحصول على جرعات من العسل الذي صنعه لها "حازم" من أجل التخفيف من ألمها لكن ترفض هذا، ويقوم بدر بحرق نفسه للشعور بمدى فاعلية العسل، ويصدم بعدم فعالية العسل في تخفيف الألم الذي تعاني منه أمينة.

حازم يعيد تجربة صناعة العسل بالمواد الممنوعة

سيد رجب يواجه حازم بحقيقة عدم فاعلية العسل، ويطلب منه انهاء الشراكة بينهما، أو أن يستمر حازم بمفرده في المشروع الخاص بالعسل، لكن حازم يطلب فرصة أخرى من أجل تنفيذ ما يرغب فيه، ويبدأ حازم في البحث عن الطريقة الأفضل لخلط العسل بالمواد الممنوعة من أجل تخفيف ألم أمينة.

كما يطلب حازم من أحد مساعديه توفير بعض المواد الممنوعة من أجل استغلالها في صناعة العسل المطلوب منه، كما يعتذر حازم لمساعده وذلك بعدما قام بالهجوم عليه، ويعده مساعده بأن يوفر له كافة المواد المطلوبة، ويبدأ حازم في تنفيذ التجربة التي سوف يعطي عينة منها لأمينة ويترك عينة أخرى لنفسه.

هنا تلتقي لأول مرة بابنها إبراهيم

هنا تلتقي لأول مرة مع ابنها حيث يأتي به مؤنس من المستشفى بعد أن أصبح الحاضن له، كما يعدها أن نجلها لن يبتعد عنها مرة أخرى، ويقدم مؤنس لهنا فستان الزفاف لكنها تؤكد له عدم رغبتها في الاحتفال بهذه المناسبة خصوصا في ظل هذه الظروف التي تمر بها، بالإضافة لعدم رغبتها في أن تتسبب بأي ضيق لزوجته الأولى سارة.

مؤنس يطلب من هنا كذلك أن ترتدي الحجاب بسبب طبيعة عمله التي تفرض عليه ذلك، ويسعى "زي" آدهم الشرقاوي لإقناع هنا في التراجع عن الارتباط من مؤنس خصوصا بعد عدم تنفيذ حازم لكافة التهديدات التي تحدث عنها، وترفض هنا نصائح زي وتصر على الزواج من مؤنس، كما تودع هنا صديقها زي وتبلغه أن هذا اللقاء قد يكون الأخير بينهما.