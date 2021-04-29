نقل وفاء مكي إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية

وفاء مكي الفنانة المصرية تم نقلها إلى مستشفى الهرم اليوم الخميس، في حالة صحية مقلقة بعد إصابتها بفيروس كورونا، ومناشدتها لوزارة الصحة لمساعدتها.

نقل وفاء مكي إلى المستشفى بسبب كورونا

وفاء مكي بحسب تصريحاتها لوسائل إعلامية أكدت أنها أصيبت بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها الصحية وناشدت الجميع للتدخل من أجل إنقاذها ونقلها للمستشفى، وبالفعل استجاب نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وتم نقلها إلى المستشفى.

وفاء مكي تستغيث من أجل مساعدتها وتقلق الجمهور على حالتها

وكشفت وفاء مكي أنها أصيبت بالفيروس منذ حوالي 10 أيام، وبدأت في تلقي العلاج منذ ذلك الحين، إلا أن حالتها لم تشهد أي تحسن، بل على العكس أصبحت أسوأ وباتت تعاني من ضيق بالتنفس، وهو ما جعلها تناشد الجميع من أجل إرسال سيارة إسعاف لنقلها المستشفى.

وكانت وفاء مكي قد ظهرت مؤخرًا في لقاء تلفزيوني ببرنامج "القاهرة اليوم" الذي يعرض على قناة اليوم ويقدمه الفنان إدوارد، وتحدثت عن سبب غيابها عن التمثيل منذ حوالي 6 سنوات، وأكدت أنها قررت التفرغ لرعاية ابنها وعدم الانشغال عنه بالعمل.

أحدث ظهور للفنانة وفاء مكي

ولفتت الفنانة المصرية إلى أنها عُرض عليها بعض الأعمال طوال الفترة الماضية لكنها رفضت كل الأعمال عدا عمل واحد للفنانة غادة عبد الرازق وهو مسلسل "الكابوس" عام 2015 حيث شاركت فيه بسبب علاقتها القوية ببطلته، موضحة أن خلال السنوات الماضية كانت ترعى ابنها عمر الذي كان قد أصيب بفيروس تسبب في تدهور حالته الصحية، لكنه بدأ حاليًا يستعيد طاقته وصحته حاليًا، حيث تحاول العودة للتمثيل تدريجيًا بعدما تعافى ابنها.

وفاء مكي كانت قد أثارت الجدل منذ سنوات طويلة بسبب الحكم عليها 10 سنوات سجن وعلى والدتها وابن خالتها بالسجن لمدة عام بتهمة تعذيب خادمتها وكيها بالنار.

وكان آخر أعمال وفاء مكي، هو مشاركتها في مسلسل "الكابوس" من بطولة غادة عبد الرازق وكريم محمود عبد العزيز وأحمد راتب وأيتن عامر وكريم قاسم ومحمد شاهين وبيومي فؤاد وفتوح أحمد وبدرية طلبة وسلوى عثمان وندى موسى ونهى عابدين ومن تأليف هالة الزغندي وإخراج إسلام خيري.