مسلسل "ضل راجل" الحلقة 17 مقتل البودي جارد خميس الذي يمتلك فيديو ابنة ياسر جلال

مسلسل "ضل راجل" الحلقة 17 .. سليم وعمرو يلجئان إلى خليل بك للتصرف موضوع شهد إنقاذ الأمر بع ظهور فيديو يثبت تورط غادة وسليم، والمفاجأة أن خميس البودي جارد الذي يملك الفيديو أنه قام بتصويره بتكليف من عمرو.

مليون جنيه مقابل الفيديو

عمرو يذهب إلى خميس ويلومه أنه ساوم جلال على الفيديو، فطالبه خميس بمليون جنيه مقابل الفيديو بدلا من أن يعطيه إلى جلال، والصدمة أن جلال الذي ذهب في الموعد ليقابل خميس على المقهى فلم يجده، فذهب إلى بيته ووجده مقتولا هناك.

والد غادة يبعث بوسيط إلى جلال لمحاولة استمالته بأكثر من طريقة لينهي موضوع شهد، ذلك الوسيط عرض على جلال سفر زوجته المريضة إلى الخارج لإجراء عملية لها على يد أفضل طبيب ألماني متخصص في العظام.

جلال يطرد الوسيط

ذلك الوسيط الذي لم يذكر أنه جاء من طرف والدة غادة، عرض أكثر من عرض على جلال وزوجته مقابل عدم الحديث مجددا عن موضوع شهد ولكن الثنائي يطردانه من المنزل ويحذرانه أنهما سيبلغان الشرطة، لكنه رد عليهما بأنه سيقول أنه مجرد " فاعل خير".

ضابط المباحث يوسف يتذكرالطريقة لتي قتلت بها زوجته حيث ماتت على أيدي بعض العناصر الإجرامية المتطرفة، وملك تنصحه بالزواج من جديد.

المسلسل بطولة ياسر جلال ومحمود عبد المغني ونور ونرمين الفقي .