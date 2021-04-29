"الخيانة الزوجية" تقلب أحداث مسلسلات رمضان 2021 ومحمد فراج وباسل خياط أشهر أبطالها

سلطت بعض الأعمال المعروضة في دراما رمضان 2021 الضوء على فكرة الخيانة الزوجية، والتي تتسبب في أزمات كبيرة تغير من مجرى أحداث تلك الأعمال، وكان من أبرز هذه الأعمال مسلسل "ضد الكسر" و"اللي مالوش كبير" وغيرها من تلك الأعمال.

ضد الكسر

يظهر كريم الذي يقوم بدوره الفنان محمد فراج في مسلسل "ضد الكسر" وهو يخون زوجته نيللي كريم مع مايا أو سينتيا خليفة، ويعتبر كريم، رجلا ثريا خلال الأحداث، يحب زوجته جدا، ويشاركها اهتماماتها ويشيد بعملها، وطوال الوقت يقدم لها الهدايا الباهظة الثمن، وبالرغم من ذلك فإنه يخونها مع شقيقة صديقه.

حرب أهلية

خلال أحداث مسلسل "حرب أهلية" الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، يظهر الفنان باسل خياط الطبيب النفسي متعدد العلاقات النسائية، الذي يخون زوجته التي تقوم بدورها أروى جودة، مع صديقتها المقربة نادين أو سينتيا خليفة، لتعود وتتعاون أوى جودة مع يسرا من أجل الانتقام من باسل خياط بعد لعبه بمشاعرهما والنصب عليهما أيضًا.

اللي مالوش كبير

خلال أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير" يكتشف الجمهور أن عابد تيمور أو خالد الصاوي يقوم بخيانة زوجته غزل أو ياسمين عبد العزيز مع صديقتها الوحيدة نادين أو دنيا عبد العزيز، كذلك يقوم شقيق غزل بخيانة زوجته مع دنيا أيضًا، إلى أن يكتشف علاقتها بعابد، رب عمله.

خلي بالك من زيزي

مسلسل "خلي بالك من زيزي" للفنانة أمينة خليل، شهد ظهور علي قاسم الذي يقوم بدور زوجها في العمل، وهو يقوم بخيانتها مع صديقته في الجامعة، وهو ما يتسبب في عدم قدرته على تحمل توتر زوجته زيزي، ويقوم بتطليقها في النهاية والارتباط بحبيبته.

قصر النيل

في مسلسل "قصر النيل" يظهر نبيل عيسى في شخصية نبيل، الرجل الذي يمضي كل وقته في السهر، ومتعدد العلاقات النسائية، حيث يقوم بخيانة زوجته عايدة التي تقوم بدورها الفنانة ريهام عبد الغفور ويدخل في أزمات معها.

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أمينة حاف

ضمن أحداث مسلسل "أمينة حاف" الذي تقوم ببطولته النجمة الكويتية إلهام الفضالة، تكتشف منيرة أو ليالي دهراب، أن هناك علاقة بين صديقتها المقربة فوز وزوجها بدر أو عبد الله الطليحي، حيث تعلم الأمر بالصدفة.