مسلسل "المداح" الحلقة 17 سرقة حقيبة الذهب من صابر

في الحلقة 17 من مسلسل المداح، سرقة حقيبة الذهب التي كان صابر يخبئها عن عماد خطيب أخته، ويذهب إلى سمير أبو المجد ليخبره بالأمر.

صابر ينهي علاقته بتاجر السلاح

صابر يذهب إلى هاني تاجر السلاح ويؤنبه لأنه قتل فارس منافسه في تجارة الأسلحة، كما أن صابر يخبر هاني بأنه لن يراه ولن يسمع صوته مرة أخرى.

مشاجرة بين رحاب ومنال

سمير أبو المجد يطلب من صابر رؤية الملياردير العربي أدهم صاحب أبار البترول والذي سيساعده بخصوص الأموال التي يحتاجها صابر.

منال تتشاجر مع رحاب بسبب ميراث والدهما، وعبد الرازق الذي يعمل في وكالة رحاب ومنال، يطلب من زين الابتعاد عنه ويحذره أنه قد يخبر رحاب بحقيقه عمله وأنه لص وتاجر ممنوعات.