الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 6 حالات وفاة في أسبوع واحد وأحدثها الممثل السعودي حسن دردير

الوسط الفني فجع هذا الأسبوع بالعديد من حالات الوفيات بين النجوم او أقاربهم وآخرها كان وفاة الفنان السعودي حسن دردير عن عمر 84 عاما الذي رحل اليوم عن عمر ناهز الـ 84 عاماً، كما توفي ليل أمس الفنان الأردني محمد ختوم العبادي بعد دخوله للعناية الفائقة جراء معاناته من تلف في الرئة...فإليكم أبرز حالات الوفاة التي ضربت الوسط الفني في الأيام الماضية.

وفاة الفنان السعودي حسن دردير عن عمر 84 عاما

الفنان السعودي حسن دردير توفي اليوم عن عمر ناهز الـ 84 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة المزمنة بعد مسيرة حافلة بالعطاءات الفنية.

الفنان الراحل حسن دردير بدأ مسيرته قبل 74 عاما في المسرح المدرسي، وقدم برنامج مسابقات فوازير ‎رمضان، واشتهر دردير بأداء شخصية "مشقاص"، وله مشاركات بارزة في العديد من المسلسلات الشهيرة بينها "الأصيل"، و"نقطة ضعف"،إضافة الى مشاركته في أوبريت الجنادرية "فارس التوحيد".

وفاة الفنان الأردني محمد ختوم العبادي

خبر محزن تلقاه الوسط الفني ليل أمس بوفاة الفنان الأردني محمد الختوم العبادي المولود عام 1950، وذلك بعد معاناة مع المرض حيث كان يمكث في العناية المركزة ويعاني من تليف على الرئتين.

الفنان الراحل اشتهر بأدائه المميز في مسلسلات بدوية ما زالت راسخة في عقول الأردنيين، مثل شخصية نويران في مسلسل رياح المواسم وشخصية سند الحمدان في مسلسل وجه الزمان.

من اشهر اعماله: اللعبة، خادم سيدين، الساحر بطيخة، من حقي أتزوج، والمطاريد، شمس الأغوار، الطواحين، جروح، أيام عصيبة، وجه الزمان، الطوفان، ولوحة حب.

وفاة الفنان الأردني متعب السقار

حالة حزن كبيرة تلقاها الجمهور بعد وفاة الفنان الأردني متعب السقار يوم السبت الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض عمر 62 عاماً.

ولد السقار في مدينة الرمثا شمال الأردن عام 1959، ولمع نجمه في الأغاني الوطنية في أواخر التسعينيات، واشتهر بتقديم الأغاني التراثية والوطنية والأهازيج، متزوج ولديه 3 بنات أكبرهن شهد (8 سنوات)، وغالية (4 سنوات)، وبيسان (عامين).

وفاة جدة ياسمين صبري

الفنانة ياسمين صبري فجعت قبل يومين بوفاة جدتها "كريمة" حيث رثتها بتدوينة على السوشيال ميديا وقالت فيها : "توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله".

وفاة عم انجي علاء

المؤلفة والاستايلست إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، أعلنت يوم امس عن وفاة عمها، تزامنا مع من عرض أولى حلقات مسلسلها الدرامي "كوفيد ٢٥" الذي خاضت تجربة تألفيه.

ونعت إنجي عمها الراحل عبر حسابها على تويتر قائلة :"‏توفي إلى رحمة الله عمي أحمد محمود صادق.. أرجو الدعاء له بالرحمة.. حبيبي يا عمو، كان نفسي أشوفك .. الكورونا فرقتنا.. لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة

الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة، شقيقة الفنانة فلة الجزائرية، توفيت قبل حوالي أسبوع بعد صراع طويل مع المرض حيث كانت قد دخلتفي اخر ايامها إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان وكذلك مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.