مسلسل "موسى" الحلقة 17 محمد رمضان يستعد للزواج من سمية الخشاب وخطة جديدة لقتله

الجميع ينوي ويخطط لقتل موسى "محمد رمضان" في الحلقة 17 من مسلسل موسى.

موسى سيتزوج حلاوتهم

حلاوتهم تعرض الزواج على موسى ويرد عليها بأن الرجال في بلدهم هم من يطلبون يد العروسة للزواج، فيرد عليها بأنه هو من يطلبها للزواج.

صباح تكلف أحد مطاريد الجبل بقتل موسى وشداد يهددها بالطلاق في حالة نجاح عمليتها.

المعلم وهبة الوزان يكلف الصبي "أورمة " بقتل موسى بعد نية حلاوتهم في الزواج من موسى، حيث يخشى وهبة أن يسيطر موسى ويستحوذ على ثروة حلاوتهم.

موسى يكشف مخطط شداد

نوفل يقول لشفيقة ويحكي لشهاب باشا حكاية موسى مع شفيقة ونيته قتلها.

همام يخبر موسى بنية شداد لقتله وأنه طلب منه أن يخبره أن جده صالحين مريض ليذهب موسى لرؤيته ليسوي له شداد فخا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدي وسيد رجب وتأليف ناصر عبد الرحمن .