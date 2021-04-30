مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 17 جليلة تعود لعساف وغفران يطلقها

في الحلقة 17 من مسلسل "نسل الأغراب" .. جليلة تختار أن تكمل حياتها مع عساف بدلا من غفران، والثنائي يهددان بعضهما بالموت.

حمزة وسليم في صدمة

سليم و حمزة يشعران بحسرة و يغضبان بشدة بعد اختيار أمهما جليلة للابتعاد عنهما والعودة إلى عساف، ويذهبان إليها في بيت علي الغريب لنهرها ومهاجمتها.

جليلة تقول لحمزة وسليم أنها أمهما وعليهما أن يتحدثا معها بأدب، ثم تقول لأمها وإخوتها أنها أختارت عساف لأنها تعلم أن عساف سيؤذي أبنائها أما غفران فلن يفعلها.

جليلة تكسر غفران

غفران الغريب يقول أن جليلة كسرته وأنه لن يستطيع الانتقام منها كأنها سحرته.

مصيبة لم تكن على بال عساف، حيث ذهب برجاله للبيت الموجودة فيه أم غفران ولم يجدها، حيث قام بكري زلط بنقلها إلى مكان آخر.

المسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وأحمد مالك وتأليف وإخراج محمد سامي .