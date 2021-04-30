مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 17 زواج منى زكي ومحمد فراج

محمد ممدوح تقوم الشرطة بالقبض عليه في الحلقة 17 من مسلسل "لعبة نيوتن"، بينما تتزوج منى زكي "هنا" من "مؤنس" محمد فراج والذي يقرر أن يعود كل منهما إلى مصر.

زواج هنا من مؤنس في الحلقة 17 من "لعبة نيوتن"

منى زكي "هنا" توجه حديثها إلى ابنها ابراهيم وتؤكد أن طليقها "حازم" محمد ممدوح هو المتسبب في جميع ما حدث لهما، وأنها ترى في مؤنس الزوج المناسب والذي سوف يحميه من أي خطر، بعدما نجح في إعادته إليها من جديد.

منى زكي "هنا" يعقد قرانها على "مؤنس" وهي ترتدي الفستان الأبيض والحجاب في أحد المساجد بالولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تصدم بترك مؤنس لها وقت عرض القران بسبب قيام فتاة بتصويره، حيث يسعى لحذف هذه الصورة، وذلك بعد ما قامت هذه الفتاة بإتهامه بسجن شقيقها وأنه يخالف قوانين الدولة التي يعيش فيها بسبب زواجه للمرة الثانية.

أمينة تحاول مساعدة حازم وإنقاذه من بدر

محمد ممدوح "حازم" يقدم العسل الذي قام بإنتاجه إلى "بدر" سيد رجب ويطلب منه معرفة مدى إعجابه بالنتائج، وتسعى "أمينة "عاشة بن أحمد للحصول على المسكنات المطلوبة من أجل تخفيف الأعراض عليها، ولتقنع بدر بأن حازم قد نجح في الهدف الذي كان يسعى إليه، ويبدأ حازم في التحضير من أجل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء طليقته هنا وابنه إبراهيم، ويوافق بدر على سفره.

عائشة بن أحمد "أمينة" قامت بتوديع حازم قبل رحيله كما قدمت له هدية من أجل أن يعطيها لنجله إبراهيم، وحاول حازم معرفة أي تفاصيل جديدة عن علاقتها ببدر، لكنها ترفض أن توضح أي تفاصيل، ويتجه حازم إلى المطار من أجل يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

إلقاء القبض على حازم قبل سفره

يدخل حازم إلى المطار وقبل صعوده إلى الطائرة يمنع من الرحيل بسبب قرار صدر ضده بسبب حساباته البنكية، ويتم إلقاء القبض عليه، حيث قرر بدر أن يعطيه درسا بسبب ما حدث معه بسبب انتاج العسل، وتحاول أمينة أن تطلب من بدر أن يسرع في الإفراج عن حازم وإلا سوف ترحل وتتركه، لكنه لم يتأثر بتهديد أمينة، بينما تعود هنا من جديد إلى مصر مع ابنها وزوجها مؤنس، كما تتدهور حالة والدتها الصحية.

وتتذكر هنا أثتاء رحلة عودتها أهم الذكريات التي جمعتها بزوجها حازم ووداعها لها قبل السفر إلى أمريكا، ويطلب مؤنس من هنا زيارة أسرته في مصر، كما يؤكد لها استعداده لشراء فيلا من أجلها، وتلتقي هنا بشقيقتها ووالدتها المريضة التي تعاني من غيبوبة، ويصعد مؤنس إلى غرفة والدة هنا ويصدم شقيقتها بأنه هو زوج هنا، بينما تلتقي أمينة بحازم في حبسه وتؤكد له أنها سوف تترك بدر، ويعلم حازم تفاصيل عودة هنا ونجله إلى مصر، ويتصل بشقيقتها من أجل الاطمئنان عليهم.

المسلسل بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج ومن إخراج تامر محسن .