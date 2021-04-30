الصور الأولى لـ حورية فرغلي بعد اجراءها 4 عمليات ناجحة في أنفها بالولايات المتحدة "خاص"

صور حورية فرغلي بعد نجاح عمليات تجميل أنفها الأخيرة، حيث انتهت الفنانة حورية فرغلي من إجراء كافة العمليات الجراحية، والتي قامت بإجراءها على مدار الأشهر الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في ولاية شيكاغو.

الصور الأولى لحورية فرغلي بعد جراحة أنفها الدقيقة

وعبرت "حورية" في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن سعادتها الكبيرة بنجاح الأربع عمليات جراحية التي قامت بإجرائها مع الطبيب الأمريكي "بريومي"، وأكثر ما يسعدها هو عودة حاستي "الشم" و"التذوق" لها مرة أخرى، وانتهت تمامًا من المعاناة التي تعرضت لها على مدار السنوات الماضية، بسبب العمليات الجراحية غير الموفقة التي أجرتها.

حورية فرغلي تكشف موعد عودتها للقاهرة

وأضافت"حورية" أن الطبيب المعالج لها سمح بعودتها إلي مصر بعد انتهاء فترة النقاهة، وقامت بحجز رحلة العودة، لتعود إلي مصر مطلع الشهر المُقبل، وخصت حورية فرغلي موقع "دوت الخليج" بالصور الأولى لها بعد نجاح العملية الجراحية وعودتها مرة أخرى لحالتها الطبيعية.

وكانت حورية فرغلي قد خضعت لأربع عمليات جراحية دقيقة في الأنف، فأجرت العملية الأولى في فبراير الماضي، واستغرقت العملية 10 ساعات، بسبب صعوبة العملية واستئصال قطعة من القفص الصدري، وغضروف من عظام الأذن من أجل ترميم الأنف، والعملية الثانية تم وضع العظام في مكانها، والثالثة كانت عبارة عن تأهيل هذه العظام، والأخيرة وضع اللمسات الأخيرة للتأكد من نجاح العملية..