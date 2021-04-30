نيللي كريم تعلن السبب الحقيقي لانفصالها وهل قاطعت الزواج ؟.. فيديو

نيللي كريم حلت ضيفة اليوم على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الفنية والخاصة وأبرزها قصة انفصالها وحقيقة مقاطعتها الزواج مجدداً.

نيللي كريم تتحدث عن السبب الحقيقي لانفصالها

وكشفت نيللي كريم عن السبب الحقيقي وراء طلاقها من زوجها الأخير بعد ما يقارب 11 عام من الزواج، وقالت إن السبب الحقيقي هو سوء التفاهم بينهما، والذي أدى إلى "النكد" المتبادل بينهما، وأدى أيضاً إلى خلافات بينهما، ولكنهما الآن على علاقة جيدة وتصالحا خاصة إن بينهما أبناء، ولا تريد أن تتحدث عن أسرار علاقتها به بعد انفصالهما.

هل قاطعت نيللي كريم الزواج مجدداً؟

وأضافت نيللي كريم إنها لم تقاطع الزواج، ولكنها ترى أن حظها في الزواج والحياة الشخصية أقل من حظها في عملها ونجاحاتها المهنية، وتلقت عروض زواج كثيرة في الفترة الأخيرة ولكنها ترفض الزواج بالطريقة التقليدية، وتريد ان تعيش قصة حب في زواجها الجديد، وتراجعت عن تصريحاتها السابقة حول تعرضها للعنف الزوجي، وقالت إنها لم تقصد ذلك ولكنها تقصد غياب التفاهم مع زوجها وهو الأمر الذي أدى إلى الطلاق.

نيللي كريم ترد على محيي إسماعيل

وتحدثت نيللي كريم عن عدة أمور حول حياتها الفنية، ونفت وجود خلافات داخل كواليس مسلسلها الأخير "بـ100 وش"، وهو الأمر الذي منع تصوير الجزء الثاني، وقالت إن علاقتها جيدة بالجميع وخاصة المخرجة كاملة أبو ذكري، ولكن كان هناك اتفاق ان يؤجل العمل في الجزء الثاني بسبب انشغال المخرجة كاملة ابو ذكري بحفل زفاف ابنتها.

وردت نيللي كريم على تصريحات الفنان محيي إسماعيل حول عدم أحقيتها في دخول لجان التحكيم بالمهرجانات، وقالت إنها تحب محيي إسماعيل وشخصيته وتتمنى ان تعرفه ولن تعاتبه على تصريحاته لانها من وجهة نظره، ورأت أن مشاركتها في لجنة تحكيم رغم أعمالها السينمائية قليلة لا يتعارض، لانه من المهم ان تتواجد خلفيات متعددة في أعضاء لجنة التحكيم وضربت مثل بمهرجانات عالمية تستعين بصحفيين ونقاد وفنانين شباب في لجان التحكيم.

ودافعت نيللي كريم عن محمد رمضان وقالت إنه فنان مميز وحقق نجاح بعد مجهود كبير، وكانت معجبة بأفلامه الأولى والتقته في بداياته في مهرجان دبي وكان خجولاً، وأشارت إلى انها غير موافقة على بعض تصرفاته على السوشيال ميديا ولكن ليس من حقها التعليق عليها او التدخل بها.