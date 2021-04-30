نجوم الفن يساندون المخرج السعودي عبدالخالق الغانم بعد إصابته بالسرطان

عبدالخالق الغانم المخرج السعودي الكبير حظى خلال الساعات الماضية بمساندة واسعة من قبل نجوم المملكة العربية السعودية والخليج، وذلك بعد الكشف عن إصابته بالسرطان، واحتياجه للمساندة والدعم من قبل زملائه ومحبيه.

فايز المالكي عن حالة المخرج عبدالخالق الغانم: "في وضع صعب"

فايز المالكي الفنان السعودي الكبير كان من أوائل النجوم الذين أعلنوا عن مساندتهم للمخرج عبدالخالق الغانم الذي يعاني من مرض سرطان البروستاتا، ونشر فايز المالكي عبر حسابه على "تويتر" صورة للمخرج السعودي وتحدث عن الدور المهم والبارز له بداية من مشاركته في إخراج المسلسل السعودي الشهير "طاش ما طاش".

كما طلب فايز المالكي من متابعيه الدعاء لعبدالخالق الغانم من أجل تجاوز هذه المحنة الصحية فكتب: "المخرج السعودي عبدالخالق الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب (طاش ماطاش) يصارع اليوم مرض سرطان البروستاتا، وهو في وضع صعب.. قبل قليل كلمته اسالكم بالله لا تحرمونه من دعاكم".

عبدالله السدحان عن عبدالخالق الغانم: "رفيق الدرب لا يسعني إلا الدعاء له"

عبدالله السدحان أحد أبطال مسلسل "طاش ما طاش" نشر كذلك صورة تجمعه مع المخرج عبدالخالق الغانم والفنان ناصر القصبي عبر حسابه على "تويتر"، كما طالب بسرعة مساندة المخرج الكبير في محنته الصحية من قبل المسئولين، كما تمنى له الشفاء العاجل ووصفه بـ"رفيق الدرب"، فكتب: " الله يشفيه ويعافيه ولا يسعنا الا الدعاء لزميل ورفيق درب : اللهم شافه شفاء لايغادر سقم.. وثقتنا كبيرة بالمسؤولين واصحاب القرار كما عهدناهم".

شيماء سبت الفنانة البحرينية طالبت كذلك بالدعاء للمخرج عبدالخالق الغانم عبر حسابها على "تويتر"، وأشارت لدوره المهم في تاريخ الدراما السعودية والخليجية فكتبت شيماء سبت: "المخرج عبدالخالق الغانم ياما فرحنا بمشاهدة المسلسل السعودي (طاش ما طاش) لسنوات طويلة من اخراجة والان يصارع السرطان دعواتكم له في هذا الشهر المبارك ان ربي يفرحه ويشفيه ويعافية ويطول بعمره".

أهم المحطات في مسيرة المخرج عبدالخالق الغانم

عبدالخالق الغانم المخرج السعودي قدم خلال مسيرته الإخراجية العديد من الأعمال الدرامية المهمة والتي من أبرزها مسلسل "طاش ما طاش" الذي قام بإخراج ما يقارب من 13 جزء من السلسلة الشهيرة والتي قام ببطولتها كل من الفنان ناصر القصبي والفنان عبدالله السدحان، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا على المستوى الخليجي والعربي، وبات العمل من أبرز الاعمال في تاريخ الدراما.

عبدالخالق الغانم كان آخر عمل قام بإخراجه مسلسل "سناب شاف"، الذي تم عرضه عام 2017 وهو من بطولة كل من يوسف الجراح، وبشير الغنيم، وسعيد قريش، وجنات رهبيني، ونيرمين محسن، وليلى السلمان.