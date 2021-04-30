مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 18 وفاة عطيات والدة سرية، بينما يقوم "عنتر" وليد فواز بقتل أم بسنت بعدما قامت بتهديده، ورغم محاولات "سفينة" مصطفى شعبان للتقرب من "سرية" عمرو سعد لكن الأخير لا ينسى ما حدث بينهما.

وفاة عطيات في الحلقة 18 من "ملوك الجدعنة"

دلال عبدالعزيز "عطيات" والدة سفينة ترحل في الحلقة 18، ويمر "سرية" عمرو سعد بصدمة لا يستطيع من خلالها حضور جنازة والدته، بينما يحاول "سفينة" التماسك من أجل دفن الراحلة، ويقيم سفينة أيضا عزاء لها، بينما يفقد سعيد شقيق "سرية" القدرة على مواجهة أهل الحارة بسبب شعوره بالذنب في كونه السبب في موت والدته، لكن سفينة يطلب منه الوقوف في العزاء.

ويأتي رئيس المباحث إلى سفينة ويؤكد له أن قام باستخراج تصريح دفن عطية رغم القضية التي كانت عليها لأنه كان يراها سيدة ذات سيرة طيبة، لكنه لن يتوقف عن البحث عن المتسبب في هروبها من السجن، ويشكره سفينة على الدور المهم الذي قام به.

عنتر يقتل أم بسنت بعد تهديدها بفضح جرائمه

وليد فواز "عنتر" يشعور بمدى خطورة "ام بسنت" عليه وذلك بعدما قامت بتهديده بفضح كل شيء وتحديدا بسبب خوفها من أن يقوم سعيد بشرح ما حصل منها وأنها المتسببة في سجن والدته عطية، وتطلب أم بسنت من عنتر أن يوفر لها مكان جديد ومبلغ مالي في مقابل أن ترحل من الحارة، ويرفض عنتر تهديدها ويقتلها حتى ينتهي من أمرها بشكل كامل.

ويطلب عنتر من رجاله أن يقومونا بدفن جثمانها في مكان بعيد عن أعين أهل الحارة، في وقت لا يزال سرية مختفي ولم يحضر عزاء والدته الراحلة، لكنه يذهب إلى المقابر لزيارتها ويعيش في حالة من الصدمة والبكاء المستمر على رحيلها، حيث أنه غير قادر على تصديق ما حدث، بينما يقابل أحد الأشخاص في المقابر ليخفف عنه ليبدأ سرية في استعادة وعيه.

سرية يعيش صدمة بعد وفاة والدته

يعود سرية إلى الحارة ويقابل سفينة الذي يحكي عن الدور المهم لعطية في حياته وكيف ساندته بعد موت والديه، ويهاجم سفينة سلبية سرية وأنه لم يكن الصديق الوفي له، بينما تقدم "فاتن" ياسمين الرئيس العزاء له، ويقوم عنتر بالتواصل مع "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل ويخبره بالتفاصيل الجديدة ويؤكد له أن سرية وسفينة لم يعد أي منهم قادر على المواجهة.

ويذهب سفينة إلى شقيقته "نجلا" رانيا يوسف التي تعيش حالة من الانكسار بسبب موت ابنتها وكذلك تعرضها للاغتصاب، بين تحاول بسنت البحث عن والدتها، ويحاول عنتر استفزاز سفينة وسرية بالغناء والرقص داخل الحارة رغم حالة الحداد على موت عطية، بينما يحاول والد "فاتن" ياسمين رئيس عدم قبول زواج ابنته من عنتر في فترة الحداد بعد وفاة عطية لكن عنتر يضعه تحت تهديد ويؤكد له بأن الزواج سوف يتم في الوقت الذي يريده.