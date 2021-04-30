مسلسل "النمر" الحلقة 17 محمد إمام يعترف بحقيقته لهنا الزاهد

مسلسل "النمر" الحلقة 17 تشهد أحداث مثيرة وساخنة بعد معرفة هنا الزاهد بحقيقة محمد إمام وانه هو "النمر"، وتتفق معه على الإيقاع بوالدها وشركائه بسبب عملهم الخارج عن القانون.

مسلسل "النمر" الحلقة 17

ومن أبرز أحداث الحلقة 17 من مسلسل "النمر" اعتراف محمد إمام لهنا الزاهد بانه هو "النمر" الذي يسرق كبار تجار الذهب ويطاردوه باستمرار، وتغضب منه في البداية بسبب إخفائه لهذا الأمر عنها، إلا انه يعدها بالاعتراف لها بكل شيء بسبب ثقته بها وطيبتها، ويقول لها إنه يساعدها من البداية بعد ان ادعى انه فاقد الذاكرة من أجل مساعدتها.

أحداث مسلسل "النمر" الحلقة 17

ويكشف محمد إمام لهنا الزاهد حقيقته ويذكر لها انه تعمد إفساد حفل زفافها وكذلك كشف خيانة خطيبها لها وذلك لرغبته في انقاذها من هذه الزيجة والتي كانت ستورطها مع عائلة "الحلق"، وكشف لها عن تجارة والدها في الممنوعات والتهريب، وكشف لها أيضاً مفاجأة صادمة بان والدتها ما زالت على قيد الحياة في مستشفى الأمراض النفسية بعد أن أوهمها والدها ان والدتها قد رحلت منذ سنوات طويلة.

وتذهب هنا الزاهد إلى المستشفى من أجل زيارة والدتها إلا إن إدارة المستشفى تنكر وجودها، وهو ما جعلها تزداد غضباً وتعود للبحث عن والدها من أجل ان توبخه على إخفائه هذا الأمر عنها طوال حياتها، ولكنها لا تجده، وتذهب إلى محمد إمام وتخبره إنها قررت العمل معه لكشف أسرار تجار الذهب ومنهم والدها وكشفت له عن عدة أسرار وصفقات يجهز لها والدها في الفترة المقبلة.

مسلسل "النمر"

وتشهد الحلقة 17 أيضاً اتفاق محمد رياض مع أحمد حلاوة وبيومي فؤاد ونرمين الفقي على إنشاء مصنع جديد يجمعهم من أجل تكوين شراكة قوية لمواجهة "النمر" والذي يهدد تجارتهم وأعمالهم، ويواصلون سعيهم لقتله، ويشارك في مسلسل "النمر" عدد من النجوم بجانب محمد إمام وهنا الزاهد ومنهم محمد رياض وبيومي فؤاد ونرمين الفقي وخالد أنور ومحمد مهران وحجاج عبد العظيم وغيرهم.