خالد صالح سليم زوج يسرا يشاركها بمسلسل "حرب أهلية" في أول تجربة تمثيلية له..شاهدوا

شهدت الحلقة 17 من مسلسل "حرب أهلية" مفاجأة في سياق الأحداث، حيث ظهر مع المهندس خالد صالح سليم زوج النجمة يسرا كضيف شرف في العمل الذي يحقق نجاحا جماهيريا متواصلا.

أول ظهور لزوج يسرا في عمل درامي

ويعد ذلك هو الظهور الاول لخالد سليم بالدراما التليفزيونية ، رغم انتمائه لأسرة شهيرة للغاية فهو ابن الراحل صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي الأهلي ولاعب الكرة السابق به والممثل كذلك، وشقيقه يكون الفنان هشام سليم.

مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا ، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض،سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى لازلي، ومن إنتاج شركة العدل جروب ، وإخراج سامح عبد العزيز، والأخير يتعاون للمرة مع يسرا تليفزيونيا بعد مسلسلهما العام الماضي "خيانة عهد".

تطورات مشوقة في حلقات "حرب أهلية"

على جانب آخر وبحسب بيان رسمي، فالأخطاء والألاعيب التي قامت بها "تمارا" التي تؤدي دورها جميلة عوض في مسلسل "حرب أهلية" لا تغتفر وتسببت في تدمير حياة من حولها، ولكن مع مرور أحداث العمل، فقد أصبح من الواضح أن "تمارا" ليست شخصية ذات جانب واحد، وأنها تصارع كوابيس التفكك الأسري الذي عايشته في صغرها، ولعب أداء جميل عوض دوراً كبيراً في التحول بين حالتي الجلاد والضحية، وبعد ما خسرته مع وفاة والدها، ربما حان وقت لبعض الراحة، إذ قابلت "كيشو"، شاب كان ينظم حفلات مع والدها الراحل، أثناء أجازتها القصيرة، وأبدى "كيشو" اهتمام فوري بـ" تمارا" منذ اللحظة التي رأها فيها.

تحول في شخصية تمارا؟

ويبدو أن "تمارا" أخيراً ستحصل على الحب الذي كانت تبحث عنه، وليس على الصعيد العاطفي فقط، على الجانب الأسري أيضاً، إذ قالت لمريم "ماما" للمرة الأولى أثناء أجازة الاستجمام التي يقضيانها سوياً، وهو ما يشير إلى التئام الجرح الذي عانت منه مع والدتها بنسبة كبيرة، فهل ستنسى "تمارا" كل ما مرت به وتعيش حياة طبيعية؟ وهل مازالت تفكر في الإنتقام من نادين؟

"حرب أهلية" تدور قصته حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.