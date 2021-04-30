عمرو مصطفى بالفيديو:"محمد رمضان ماشي في سكة المشاكل وعمرو دياب يغار مني"

في الجزء الثاني من حلقة الملحن والمغني عمرو مصطفى ببرنامج "العرافة" كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى، أسرارا جديدة في علاقته مع عمرو دياب، قائلًا:" زمان كان عندي عربية صغيرة وكان دايما عمرو بيخبي مفتاحها... كنا وقتها فرحانين وروحنا حلوة".

وبحسب بيان رسمي للبرنامج الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة المحور، أضاف عمرو مصطفى أن عمرو دياب كان يغار منه، مضيفًا:"عمرو كان بينزل بوسترات عشان ما أغنيش.. وبوعده الفترة اللى جاية هغني وهكون رقم 1 في الوطن العربي في الغناء "، وواصل قائلًا:"هعمل حفلات .. ولكن لن أشارك في الغناء في الأفراح".

كشف المحلن عمرو مصطفى، أنه قدم لحن أغنية بشرة خير لحسين الجسمي وبعد نجاح الأغنية طالبه بإيرادات زيادة لأنها حققت أرباح كبيرة جدًا"، وتابع :"الملحن لما يبقى ماديًا مرتاح بيقدر يدي شغل ويبدع اكتر، مؤكدا:" لا أغار من حسين الجسمي".

كما علق الملحن عمرو مصطفى، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة حول غيرته من الممثل محمد رمضان، قائلا:"محمد رمضان وماشي في سكة مشاكل والسكة المشاكل مالهاش قيمة"، ووشدد على أن الفن حتى يكون صادق عليه أن يكون خالي من النفاق بين النفوس، وأضاف:"أنا مش أبن حد وكلمة إني ابن عمرو دياب الفني مش حقيقي وأنا مش ابن حد".