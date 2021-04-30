مسلسل "المداح" الحلقة 18 صابر يتخلى عن مبادئه

في الحلقة 18 من مسلسل " المداح "صابر يدل أدهم على الشخص الذي يضع المادة المخدرة في طعام ابنته وهي زوجة أخيه.

صابر يرضخ لطلبات أدهم

أدهم يطلب من صابر التفريق بين أخيه وزوجته ، لأنها أصل كل الشرور ولكن صابر يرفض في البداية، ثم يقنعه سمير أبو المجد بمجاراة أدهم وبالموافقة على طلبه بشكل ظاهري.

صابر يرضخ لطلب سمير أبو المجد مضطرا لانقاذ أمه، ويشرع في القيام باستخدام الدجل والشعوذة للتفريق بين شقيق الأمير الثري أدهم وزوجته.

زين شرير لا يهدأ

زين يحاول التوقيع بين صابر وشقيقة الأصغر عز، حيث يخبر عز بأن سهيلة ترفض الزواج منه لأنها تحب أخيه الأكبر صابر.

زين يطلب من الشيخ سلام الاستعداد لعقد قرانه على رحاب التي لن تنتظر مرور 40 يوم على موت أبيها، ونجاح عملية القلب التي أجريت لأم صابر.

المسلسل بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير .