مسلسل "ضل راجل" الحلقة 18 القبض على ياسر جلال بتهمة القتل

في الحلقة 18 من مسلسل " ضل راجل"، القبض على جلال بتهمة قتل حارس الأمن خميس، فبعد أن وجده جلال مقتولا في شقته تم العثور على هاتف جلال في مكان الحادث.

جلال وقع في الفخ

ملك تخبر ضابط المباحث يوسف أن جلال ذهب إلى بيت خميس ليأخذ منه الفيديو الذي سيساعده في الحصول على حق ابنته.

عمرو يخبر سليم بأن الأمر انتهى بعدما عثروا على شفيق مقتولا على يد جلال، وعندما طلب منه سليم إخباره بالتفاصيل رد عمرو بألا يشغل باله.

عمرو الشرير الخفي

عمرو يطلب من منيرة والدة سليم أن توافق على الزواج منه ولكن في السر وإخبار سليم بعد ذلك في الوقت المناسب.

ملك تعود إلى شقتها لتجد أحد الأشخاص مختبئا في الشقة وينتظرها هناك.

مسلسل "ضل راجل" بطولة يسر جلال ونرمين الفقي ونور اللبنانية .