مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 17 غزل تنقذ سيف الخديوي من الموت

ياسمين عبدالعزيز "غزل" في الحلقة 17 من مسلسل "اللي مالوش كبير" تنجح في إنقاذ "الخديوي" أحمد العوضي بعد إصابته بطلق ناري، بينما يبدأ البحث عن المتسبب في هذا الاعتداء عليه.

غزل تنقذ الخديوي في الحلقة 17 من "اللي مالوش كبير"

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تحاول بعد أن فقد "الخديوي" وعيه إنقاذه من خلال الاتصال بـ"مينا" محمود حافظ والذي يطلب منها سرعة الوصول إليه ومعها الخديوي من أجل انقاذ حياته، ويصل الطبيب وينقذه، ويسعى مينا للبحث عن المتسبب في الهجوم الذي حدث وتظن غزل أن "عابد تيمور" خالد الصاوي هو المتسبب في هذا، لكن يظن مينا وكذلك الخديوي أن "رفعت الذهبي" خالد سرحان هو من خطط لهذا الهجوم.

دينا فؤاد "قدرية" طليقة الخديوي تعترف لوالدها بحقيقة ما حدث بينها وبين رفعت الذهبي ويشعر والدها أن الخديوي لن يترك الامر يمر بسهولة، ويبدأ في إعداد خطة من أجل مواجهة أي رد فعله منه، بينما تخشى قدرية أن تتطور الامور بشكل أكثر تعقيدا.

غزل تزور مفاتن بعد خروجها من العناية المركزة

بينما يسعى بعض رجال الخديوي لتخطيط لإنقلاب عليه، وتذهب "هويدى" صبا الرافعي إلى عائلة غزل كما تؤكد لوالدتها "عايدة رياض" رغبتها في الطلاق من عماد، كما يحاول والده استفزازها حتى يتدخل عماد في النهاية ويطلقها، وتوافق هويدا على التنازل على كل شيء مقابل هذا الطلاق.

ويسعى "مالك" محمود عمرو يس التقرب من شقيقة الضابط "محمود" أحمد سعيد عبدالغني، الذي لا يزال يبحث عن المتسبب في الاعتداء الذي وقع على "مفاتن" إيمان السيد التي تخرج من العناية المركزة وتذهب غزل للقائها والاطمئنان عليها، وتنهار غزل بسبب ما تعرض له الخديوي وتكشف له عن مدى ارتباطها به، لكنه يطمئنها ويؤكد أن حالته جيدة وسوف تتحسن أكثر.

الخديوي يبدأ في الإعداد للانتقام

كما تبدأ غزل في مساندة الخديوي في مرحلة علاجه من الإصابة التي تعرض لها، ويبدأ عابد تيمور في بعض الجولات بالخارج من أجل تنفيذ بعض مخططاته، ويعود كذلك الخديوي لتنفيذ بعض العمليات الخاصة لحسابه والاستعداد للانتقام من اعدائه.

مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، وخالد الصاوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.