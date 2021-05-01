مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 18 محمد ممدوح يعلم بزواج منى زكي من محمد فراج، حيث تذهب منى زكي "هنا" إلى "حازم" محمد ممدوح الذي يهددها بالقتل بعدما يعلم تفاصيل زواجها من "مؤنس" محمد فراج، بينما ترفض شقيقتها زواجها من مؤنس وخطوة نسب ابنها إبراهيم له.

مؤنس يطلب نقل والدة هنا للعلاج في أمريكا

محمد ممدوح "حازم" يحاول أن يتواصل مع "يارا" شقيقة "هنا" منى زكي، ويطلب معرفة معلومات عن طليقته وابنه إبراهيم لكن نتيجة الصدمة التي تعيشها يارا بسبب ما قامت به شقيقتها تحاول أن تخفي عنه المعلومات.

ويحاول "مؤنس" محمد فراج أن يقنعها بخطوة زواجه من هنا، لكنها لا تقتنع بهذه الخطوة، ويؤكد مؤنس أنه مستعد على تقديم كافة المساعدات لها ولوالدتها حتى لو نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العلاج، هنا تتحدث مع والدتها وتحاول أن تفسر لها زواجها من مؤنس وأنه الشخص المناسب لها لكونه يحبها، كما أن شخصيته تختلف بشكل كبير عن حازم، وأن مؤنس سوف يوفر لها كل شيء عكس ما كان يفعله حازم.

هنا تلتقي لأول مرة بأسرة مؤنس

مني زكي "هنا" تذهب مع مؤنس ويارا إلى منزل أسرته وهناك تبدأ تتعرف على عائلته، لكن تشعر شقيقتها يارا بحالة من الضيق من التواجد معهم، وتصدم بعدما تنظر إلى جواز السفر الخاص بابن شقيقتها إبراهيم حيث تكتشف أنه يحمل اسم مؤنس وليس حازم، وتحاول هنا إقناع شقيقتها أنها كانت مجبرة على فعل هذا، وسعى مؤنس للتقرب من هنا التي ترفضه وتقرر الذهاب لزيارة حازم بعدما علمت أنه تم القبض عليه.

حازم يهدد هنا بالقتل بعد اكتشافه زواجها من مؤنس

حازم يلتقي بهنا في محبسه وتخبره بانها تزوجت فيصاب بصدمة ويبدأ في إهانتها بسبب ما قامت به، ويؤكد أن ما قامت به غير شرعي لأنه أعادها إلى عصمته ولم يطلقها، لكنها تحاول أن تذكر له حديث مؤنس، فيفقد حازم أعصابه ويهدده بالقتل، فتنهار هنا وتسعى للهروب من قسم الشرطة التي تتواجد فيه وتعود إلى المستشفى.

الجدير بالذكر أن "لعبة نيوتن" يشارك في بطولته منى زكي، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وسيد رجب، وكمال أدهم وآدم الشرقاوي، والعمل سيناريو وإشراف على كتابته مها الوزير، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.