زارا البلوشي بأغرب تصريح عن طليقها الثاني:"والله سواها وطلقني بمرسيدس"

زارا البلوشي عادت من جديد لإثارة الجدل حول طلاقها من زوجها الثاني وذلك بعدما كشفت عن تفاصيل استلامها لسيارة جديدة مقابل هذا الطلاق.

زارا البلوشي عن طليقها الثاني: "والله سواها وطلقني بمرسيدس"

زارا البلوشي تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لها تظهر فيه اثناء توقيعها على عقد استلام سيارة من نوع "مرسيدس"، الفنانة العمانية أثارت جدل من خلال هذه الفيديو حيث كشفت في نهايته أن استلامها هذه السيارة يرتبط بطلاقها من زوجها الثاني التي أعلنت عن انفصالها عنه خلال الأسابيع الماضية، حيث أكدت أن مقابل هذا الطلاق منحت هذه السيارة فقالت في تعليقها على الفيديو: "والله سواها وطلقني بمرسيدس"، كما نشرت الفنانة زارا البلوشي صورة لمفاتيح السيارة وعلقت عليها قائلة: "ما شاء الله".

جدل بسبب هدية طلاق زارا البلوشي

زارا البلوشي لم تعلق على تفاصيل أكثر عن طلاقها على الرغم من ردود الفعل الواسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا بشكل كبير مع الفيديو الذي انتشر للفنانة العمانية والتي تصدر اسمها محركات البحث وكذلك باتت تريند على "تويتر"، وكانت زارا البلوشي قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن طلاقها من زوجها الثاني بعد شهر من الزواج، ولمحت إلى تدخل شقيق طليقها في الأزمة التي وقعت بينهما.

وأكدت زارا البلوشي أنها واجهت الكذب من طليقها وأنه لم يكن على قدر المسئولية فقالت: "ارغب في الصراخ وفي ضرب أحد الأشخاص وقد يكون شقيقه، فأنا بحالة ضيق شديد لا تجعلني قادرة على الحديث، بسبب اختياري السيىء فعندما يأتي شخص ويكذب عليك بأنه سوف يكون شريك وسند لك في هذه الحياة، فهذا لا يصدق في هذا الزمن الذي اطلب فيه رجل وليس ذكر، فأريد شخص قادر على المسئولية".

رسالة رومانسية من طليق زارا البلوشي الأول

الفنانة زارا البلوشي خلال الأيام الماضية تسببت في إثارة جدل بسبب ظهورها في صورة مع طليقها الأول المخرج سمير عارف الذي نشر عبر حسابه على "انستجرام" منذ أيام رسالة رومانسية من خلال مقطع فيديو قصير من أحد الأفلام يعبر فيه البطل عن حبه للبطلة، لكن ما أثار الجدل هو لحظة تعبير البطل عن هذا حيث يقول: "مازلت احبك يا زارا"، في رسالة مباشر للفنانة زارا البلوشي مما اعتبره البعض اعترافا صريحا بالحب وأنه يرغب في العودة إلى الفنانة العمانية.

وطرحت العديد من الأسئلة حول ما وراء هذه الرسالة التي تأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان الفنانة زارا البلوشي عن طلاقها من زوجها الثاني، والصدمة التي تعرضت لها من جراء هذا الطلاق، وكان سمير عارف قد تزوج من زارا البلوشي في عام 2014، حتى أعلنت عن انفصالهما في شهر أغسطس 2019.