فيديو بكاء نيللي كريم بسبب والدتها وتكشف رأيها في ياسمين صبري وأزمة ريهام حجاج الأخيرة

نيللي كريم الفنانة الشهيرة حلت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" في جزئه الثاني والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة القاهرة والناس، وكشفت نيللي عن أصعب موقف تعرضت له في حياتها وأسرار أخرى من حياتها الخاصة.

بكاء نيللي كريم بسبب والدتها

نيللي كريم أكدت أن أكثر المواقف التي تسببت في ضيقها وكسرتها هو مرض والدتها، وأضافت: "أكثر حاجة كسرتني في حياتي مرض أمي وكانت فترة صعبة أوي وجالها جلطة في المخ وكنت وقتها بصور مسلسل سجن النسا ومعتمدة على أمي في كل شيء يخصني ويخص أولادي".

ولم تتمالك نيللي كريم نفسها وانهارت في البكاء، وتابعت أنها وقت مرض والدتها كانت مسافرة إلى إيطاليا لزيارة ابنها، وتم ابلاغها وهي هناك بمرض والدتها ونقلها للمستشفى فاضطرت إلى قطع الزيارة والعودة لمصر سريعًا للإطمئنان عليها، وبمجرد أن رأت والدتها في المستشفى، دخلت في حالة انهيار وأبلغت شقيقها بأن يأتي هو الآخر من أمريكا ليساندها في تلك المحنة.

رأي نيللي كريم في ريهام حجاج

وأشارت النجمة الشهيرة إلى أن والدتها كانت تجلس مع ابنة نيللي البالغة من العمر عامين في هذا التوقيت، داخل المنزل، وتقوم بالطبخ، ثم وقعت أرضًا وبدأت الوجبات التي تطبخه في الاحتراق وهو ما دفعها لتحاول تدارك الأمر وغلق البوتجاز من أجل عدم تفاقم الوضع.

نيللي كريم كشفت عن رأيها في عدد من زملائها، ومن بينهم الفنانة ريهام حجاج، وأكدت أنها تعاملت مع ريهام حجاج في مسلسل "سجن النسا" ولم تر منها أي شيء سيء، لافتة إلى أنها علمت بالأزمة التي تسببت فيها ريهام مؤخرًا مع أيتن عامر في كواليس مسلسل "وكل ما نفترق"، إلا أنها لا تستطيع أن تأخذ صف أي منهما لأنها لا تعلم تفاصيل الأزمة

نيللي كريم تتحدث عن ياسمين صبري وزينة

نيللي كريم أوضحت أيضًا أنها تحب الفنانة ياسمين صبري، موضحة أن الجمهور يحبها بسبب طبيعتها وبساطتها وأن ما يوجد في قلبها تتحدث عنه باستمرار دون تجميل، إضافة إلى جمالها أيضًا.

نيللي روت أيضًا كواليس مسلسل "ذات" حيث أن الفنانة زينة كانت من المفترض أن تقدم دورها في المسلسل، إلا أن الأخيرة اعتذرت وقتها وهو ما جعل كاملة أبو ذكري المخرجة الشهيرة ترشحها للعمل، الذي كتب بداية نجاح نيللي كريم في البطولات الدرامية المطلقة.

