مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 18 خطة النقيب سما كادت أن تنكشف!

مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 18 شهدت العديد من الأحداث المثيرة حيث واصل صافي الذي يقوم بدوره النجم قصي خولي، التعبير عن حبه الشديد لحياة أو نادين نسيب نجيم، كما طالها بأن تبادله مشاعر الحب أيضًا.

قصة حياة كادت أن تنكشف بسبب "الحوت"

حياة كادت أن تنكشف خطتها بعد أن قامت بالرد على هاتف وردة أو رولا بقسماتي، بالخطأ، ليتضح أن من يتحدث معها هو الحوت، أو جلال الذي يقوم بدوره الفنان فادي إبراهيم.

النقيب سما تقضي وقتًا مع ابنتها قبل السفر

في السياق نفسه طلبت النقيب سما طلبت أن تأخذ ابنتها ميرا معها قليلا لقضاء وقت معها بمفردهما، قبل السفر مع والدها خارج البلاد، وحرصت سما على قضاء وقت ممتع مع ابنتها واللعب معها في أحد الأماكن العامة، بينما سلطان فحاول الاعتداء على جارته بعد أن أوهمها أن جارتهم الثالثة مريضة.

الجدير بالذكر أن حياة تقع في موقف صعب بسبب صراعها الداخلي بين حبها لصافي وتأثرها به، وبين المهمة السرية التي تنفذها من أجل الإيقاع به والانتقام لشقيقها الراحل والذي تعرض للقتل على يد شقيق صافي "يزن"، وهو الأمر الذي قد يهدد نجاح المهمة السرية التي تنفذها.

معلومات عن مسلسل "عشرين عشرين"

وتدور قصة المسلسل حول نقيب في الجيش تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها على ما يبدو تقع في حبه.

والمسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وفادي ابراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وغيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.