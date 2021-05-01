مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 18 غفران يرفض مسامحة جليلة وعساف في مأزق بعد اختفاء شامية

ايهاب المصري الجمعة,30 نيسان (أبريل) 2021 - 23:50
في الحلقة 18 من مسلسل "نسل الأغراب"، بكري يقول لعساف أنه سوف يكشف عن شامية والدة غفران مقابل الذهب بأكمله ويرفض عرض عساف بأن يعطيه نصف الذهب مقابل شامية.
عساف في موقف صعب
عساف يطلب من غفران إعطائه مهلة يوم واحد لإحضار شامية وغفران يوافق على مضض.
حمزة الغريب يهين عساف ويتحداه أن يضربه بشدة فيرفض عساف في البداية ثم يضربه ويهينه أمام الجميع.
دهب ستخبر غفران بالسر
جليلة تطلب من غفران الغريب أن يسامحها لأنها أوجعت قلبه وأنها أختارت عساف، وأن السبب في ذلك خوفها من عساف من أن يؤذي أبنائها.
غفران يرد على جليلة بأنها أختارت عساف لا لأجل أبنائها ولكن لأنها تحب عساف.
الغازية دهب تغضب بشدة من عساف بعد غدره بها، وبعد أن عرفت مكان شامية وأن بكري هو من يخبئها تذهب إلى غفران لتخبره بالأمر.
مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ونجلاء بدر وإخراج محمد سامي.
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