سمير غانم ودلال عبد العزيز في العناية المركزة وأول ظهور لـ زاهي وهبي بعد تعافيه..تطورات انتشار "كورونا" في الوسط الفني

حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المشاهير أصبحت في ازدياد خلال الساعات الماضية، حيث أعلن عدد من المشاهير عن إصابتهم بالفيروس مؤخرًا وأقلقوا الجمهور على حالاتهم الصحية بعد الإصابة، فيما حرص بعض النجوم على الكشف عن تطورات وضعهم الصحي وإعلان تعافيهم أيضًا من الفيروس.

سمير غانم ودلال عبد العزيز

من أبرز النجوم الذين أقلقوا الجميع على حالتهم، النجم سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبد العزيز، اللذان أصيبا بالفيروس قبل أيام ودخلا المستشفى بعد تدهور وضعهما، وحرص عدد من المقربين منهم على الكشف عن تطورات حالتهما الصحية وأكدوا أن الثنائي يرقدان حاليًا بغرفة العناية المركزة خاصة وأن الفيروس قد أثر على الجهاز التنفسي.

من جانبه كتب الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على فيسبوك، تدوينة طالب فيها الجمهور بالدعاء لوالد ووالدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، فكتب: "أشكر كل من حاول التواصل.. وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي أستاذ سمير غانم وأستاذة دلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة.. أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

زاهي وهبي

facebook

الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات شاركت الجمهور عبر تويتر أول صورة تجمعها بزوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي من داخل المستشفى وأكدت أنه بخير وبدأ في مرحلة التعافي، كما وجهت الشكر لكل المتابعين، فقالت: "الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء.. شكراً يا رب، شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة. محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي.. ليحفظكم الله جميعاً".

أمل رزق

الفنانة المصرية أمل رزق أعلنت تعافيها التام من فيروس كورونا، وحرصت على طمأنة الجميع على حالتها الصحية عبر حسابها على فيسبوك، فكتبت: "الف حمد وشكر ليك يا رب.. ألف شكر لحبايبي اللي ماكنوش يناموا زيي وكل شوية رسالة ويبعتوا أكل لحد باب البيت.. ويطمنوا على البنات كل ساعة تقريباً مهما قولت مش هقدر اعبر عن فرحة قلبي، هم عارفين نفسهم ودعموني ودعوا لي من قلبهم بصدق، ده كرم كبير قوي من الله، اللهم انك عفواً كريم تحب العفو فاعفوا عنا".

وفاء مكي

facebook

الفنانة المصرية وفاء مكي أصيبت كذلك بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها الصحية وناشدت الجميع للتدخل من أجل إنقاذها ونقلها للمستشفى، وبالفعل تم نقلها إلى المستشفى بالأمس، وأوضحت أنها أصيبت بالفيروس منذ حوالي 10 أيام، وبدأت في تلقي العلاج منذ ذلك الحين، إلا أن حالتها لم تشهد أي تحسن، بل على العكس أصبحت أسوأ وباتت تعاني من ضيق بالتنفس، وهو ما جعلها تناشد الجميع من أجل إرسال سيارة إسعاف لنقلها المستشفى.