مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 18 القبض على ياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من عابد تيمور، فخلال أحداث الحلقة الجديدة، من المسلسل المصري الشهير، ذهب الخديوي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي لمقابلة عدد من مشايخ العرب في الجبل وتحدث مع أحدهم وأبلغه أنه يريد معرفة صفقة السلاح التي سوف يدخلها عابد تيمور أو خالد الصاوي إلى البلاد.

أحمد العوضي يهدد خالد الصاوي

سيف الخديوي قرر أن يقوم بتهديد عابد تيمور من أجل طلاق زوجته غزل أو ياسمين عبد العزيز منه، فحاول استغلال قصة صفقة السلاح في الأمر، من أجل تطليق غزل، ثم الزواج منه، كما أنه عرض عليها بالفعل الزواج بعد أن تنتهي من إجراءات الطلاق من زوجها رجل الأعمال الفاسد.

طلاق ياسمين عبد العزيز من خالد الصاوي

غزل وافقت بالفعل بفكرة الزواج من الخديوي لكنها طلبت منه الابتعاد عن الطريق الذي يسلكه وأعمال البلطجة التي يقوم بها، وبعدها نفذ الخديوي خطته وحاول تهديد عابد تيمور ومساومته بأنه إما أن يطلق غزل أو أنه لن يحصل على صفقة السلاح، فيوافق عابد على تطليق غزل.

القبض على ياسمين عبد العزيز

وبعد أن يتم الطلاق بالفعل يقوم عابد بتهديد زوجته السابقة، ثم تقبض الشرطة على غزل وتتهمها بحيازة الممنوعات، وتنتهي الحلقة بتلك المفاجأة، وتورط غزل في قصة جديدة.

مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، وخالد الصاوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.