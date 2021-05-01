مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 19 سفينة وسرية ينتقمان من عنتر، وذلك بعدما استطاع "مصطفى" محمد عبدالعظيم إقناعهما بضرورة اتحادهما من جديد، بينما يستعد "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل للانتقام من زوجته وكذلك مجدي أحد رجاله.

خطة جديدة من سليم ومجدي للانتقام من زاهي العتال

عمرو عبدالجليل "زاهي العتال" يفكر في خطة انتقامية ضد "سليم" ويرفض استلام البضاعة التي تم إرسالها، كما يقرر أنه هو من سيقوم بتسليم الألماظ إلي سليم واعوانه في البحر بعيدا عن أي وسطاء مثل "مجدي" أحمد صفوت أحد رجال زاهي العتال.

ويكشف مجدى أن هناك أمر يدبره زاهي العتال من أجل الانتقام ويطلب منه سليم محاولة الانتهاء من تسليم البضاعة بشكل أسرع وبطريقة مختلفة عما يريدها زاهي العتال، كما يفكر الثنائي في التواصل مع "سفينة" مصطفى شعبان و"سرية" عمرو سعد من أجل ضمهما في عملية الانتقام من زاهي العتال، ويوافق مجدي على تنفيذ هذا.

زاهي العتال يكتشف خيانة زوجته ومجدي له

زاهي العتال يقرر الانتقام من زوجته حيث يقوم بتخديرها من أجل المساومة عليها، وتحديدا بعدما علم بخيانتها له مع "مجدي" أحد رجاله، بينما تسعى "بسنت" للبحث عن والدتها التي اختفت بعدما قام "عنتر" وليد فواز بقتلها لكن الأخير يطلب منها الاستمرار في العمل معه، كما تهدده بسنت في حالة قام بخيانة الاتفاق بينهما.

ويذهب عنتر إلى منزل "فاتن" ياسمين رئيس من أجل أن يتزوج منها بعدما قام بتهديد والدها الذي يرفض أن تذهب ابنته مع عنتر، على الرغم من ضغوط شقيقتها عليها، ويبدأ عنتر في استفزاز والد فاتن ويهدد الجميع، بينما تطلب فاتن من والدها أن يقتلها أو يتركها لتنزل للقاء عنتر، لكن والدها يرفض طلبها ويؤكد أنه لن يتركها.

سرية وسفينة ينتقمان من عنتر

مصطفى "محمد عبدالعظيم" ينجح في مصالحة كل من سفينة وسرية ويكشف لهما أن "عنتر" هو المتسبب في كل ما حدث بعدما أعترف لهم "ناصر" أحمد كشك، ويقرر الثنائي الاتحاد من جديد للانتقام منه ويذهبان إلى الحارة وتبدأ مشاجرة كبيرة ، ويسلم سفينة وسرية عنتر لأهل الحارة الذين يعتدون عليه بالضرب حتى تأتي بسنت وتقتله، ويعلن سرية على تقبل العزاء في والدته بعد قتل عنتر.

ويشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" عدد من النجوم من بينهم الفنانة ياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، ودلال عبد العزيز، وحسن الرداد، وتغير اسم المسلسل من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة".