شاهد.. أحمد العوضي يشوق جمهوره للحلقة القادمة من مسلسل إللي مالوش كبير

شوق الفنان احمد العوضي جمهوره للحلقة القادمة من مسلسل إللي مالوش كبير .

ونشر صورة للنجمة ياسمين عبد العزيز من الكواليس وعلق قائلا : غزل اتقبض عليها ، تفتكرو ايه اللي هيحصل.

وكانت بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "إللى مالوش كبير"، ذهاب الخديوى "أحمد العوضى" لمقابلة عدد من مشايخ العرب في الجبل وتحدث مع واحد منهم يطلق عليه الدكتور، وأبلغه أنه يريد معرفة صفقة السلاح الذى يدخلها عابد تيمور "خالد الصاوى" البلد من الخارج ليهدده من أجل أن يطلق غزل "ياسمين عبد العزيز".

وبعد ذلك يذهب الخديوى لغزل في المزرعة وتتخانق معه لتركها يوم لوحدها ليقول لها إنه توصل لفخ لعابد وبعد ذلك سوف يطلقها، ثم يقول لها "تقبلى تجوزى العبد لله" لترد عليه "اقبل بس مش أنت بعد ما تجوزنى هتوب"، ثم يقول لها "الراجل اللى عاوزاه يتوب هو اللى وقف جنبك وهيطلقك من زوجك" ويتحدث معها عن صفقة عابد التي وضع يده عليها هو ورجالته من أجل أن يطلقها.

وخلال الأحداث تذهب غزل والخديوى لعابد وضعه بين خيارين لا ثالث لهما إما أن يطلق "غزل" أو ستضيع عليه الصفقة وبالفعل وافق عابد على رغبة "الخديوي" ووافق على تطليق غزل.