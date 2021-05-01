شاهد.. ملك أحمد زاهر تشارك متابعيها بـ صور لها من مسلسل نسل...

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر عدة صور لها من مسلسل “ نسل الاغراب ” وذلك من حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وعلقت ملك قائلة " رغدة #نسل_الاغراب ".

وتشارك ملك أحمد زاهر، في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذي حقق نجاحات كبيرة في الدراما، وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائماً.