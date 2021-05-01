منة فضالى تدعو لـ سمير غانم و دلال عبدالعزيز: ربنا يشفيكم ويعافيكم

أعربت الفنانة منة فضالى، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للنجمين دلال عبد العزيز وزوجها سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت منة فضالى صور لهما من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وعلقت منة فضالي على الصور، قائلة " ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب دعواتكم للاستاذه العظيمة دلال عبد العزيز و سيد المسرح والكوميديا الاستاذ سمير غانم دعواتكم بالشفاء.. وربنا يشفي كل مريض يا رب.. المرض زايد جدا يا جماعة خلو بالكم من نفسكم علشان أهلكم #كورونا ".

وقد أكد نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل؛ لتلقي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.

وقبل يومين أيضا، دخلت الفنانة إيمي سمير غانم، إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، وذلك بعد رغبة زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يلحق بها والديها الفنانين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وشعرت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، ببعض المعاناة في التنفس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص؛ حيث تبين إيجابية المسحة الثانية لها.