محمد الشرنوبي يوجه رسالة لوالده: أعظم أب

نشر الفنان الشاب محمد الشرنوبي صورة جديدة تجمعه بوالده الملحن فاروق الشرنوبي وشقيقته رشا الشرنوبي، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ووجه محمد رسالة خاصة لوالده، حيث علق على الصورة قائلًا: "أجمل وأعظم أب ورجل في الدنيا.. ربنا يخليك لينا يا حبيبي.. بحبك يا روقا".

ويشارك "الشرنوبي" في مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، آيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد.