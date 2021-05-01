الجمهور يبحث عن ”حورية فرغلي” بعد نجاح عملية أنفها

تصدرت الفنانة حورية فرغلي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نجاح عملية “أنفها”، وخاصة بعد نشرها صورة لها بعد إجراء العملية.

وساند حورية فرغلي، عدد كبير من النجوم كان من بينهم النجمة أنغام التي نشرت “استوري” من خلال حسابها الرسمي على “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “زي القمر يا حبيبتي”.

وكانت الفنانة حورية فرغلى صرحت لـ صدى البلد، بأنها ستعود الأحد المقبل إلى مصر بعد أربع عمليات جراحية ناجحة لها في الأنف.

وأكدت الفنانة حورية فرغلي،أنها تستعد للخضوع للعملية الجراحي الرابعة والأخيرة فى أنفها منذ ثلاثة أسابيع مع الطبيب الأمريكى العالمى بريومى في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية.

وأضافت: "العملية الثالثة أجريتها بنجاح الحمد لله، موضحة أنها عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً".