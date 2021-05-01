استقرار أسعار الدواجن بالأسواق المصرية اليوم

شهدت أسعار الدواجن، حالة من الثبات في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم السبت ١ مايو 2021، في التاسع عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين 39 إلى 48 جنيهًا، وكانت محافظة الدقهلية الأقل سعرًا، ويتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 33 إلى 37 جنيهًا، بينما كانت محافظة الجيزة الأعلى سعرًا.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 21 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة أسوان هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 22 إلى 42 جنيهًا وكانت محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.