تامر حسنى يطرح بوستر فيلم العيد ”مش انا”

طرح منذ قليل، النجم تامر حسنى بوستر فيلم العيد مش انا، والفيلم بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

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