تفاصيل رحلة باسم ياخور مع كورونا

قدم الفنان باسم ياخور الشكر لأصدقائه لوقوفهم بجانبه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر "باسم" صورة له عبر "ستوري" صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يتلقى جلسة تنفس بأنبوب أكسجين وحمل لافتة مكتوب عليها "شكرا"، وكتب: "شكرا من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهذه الأيام الصعبة الماضية اللي مرقت لولاكم ماكنت بعرف شوكان صار بحبكم من قلبي".

وحول رحلة معاناة باسم ياخور، مع فيروس كورونا، كشف الصحفي السوري أحمد الدرع، أن النجم كانت حالته حرجة، لكنه قرر أن يقاتل الفيروس في صمت حتى لا يزعج محبيه، ولكنه قرر أن يكشف القصة بعدما انتصر على الفيروس القاتل.

وكتب أحمد الدرع -عبر فيسبوك- راصدًا رحلة ومعاناة باسم ياخور مع فيروس كورونا المستجد: «كنت قد نشرت منذ حوالي أربعة ايام.. عن صديقي النجم الذي يعاني من الوباء بصمت وحيدا رافضا بشكل قاطع ان يعرف اي أحد لكيلا ينقل العدوى لاحد من أصدقائه... اليوم أعلن الصديق الغالي باسم ياخور عن اصابته بالوباء بعد ان تحسنت حالته... باسم عانى كثيرا جدا بصمت خوفا على من يحبهم... قاتل المرض الشرس وحيدا وانتصر عليه بعزيمته القوية».

وتابع الدرع: «من يعرف كم عانى باسم وصبر وتحمل.. سيعرف جيدا اننا امام نجم وانسان ومقاتل ورجل بكل معنى الكلمة... الحمد لله ع سلامتك يا صديقي... احترمت الامانة وما حكيت لحدا... انت اليوم اعلنت وألف الحمد لله على سلامتك... غيمة ومرقت».

ويعرض لباسم ياخور حاليا مسلسل "على صفيح ساخن" على عدد من القنوات العربية، وهو من إخراج سيف سبيعي وتأليف كل من علي وجيه ويامن الحجاب.

العمل تدور أحداثه حول مجموعة أشخاص يجمعهم عنوان العمل "على صفيح ساخن" الذي يعبر عن حالة غليان دائم تتجسد بترقب وتوتر، وقد يكون ظاهراً بأفعال واضحة، أو داخليا يعبر عن الحالة النفسية.

ويطرح العمل حكاية عائلة كبيرة تتعرض لمجموعة متغيرات وضغوط وظروف قاهرة تؤثر على كل فرد منها بشكل مختلف، فتدخل الأشخاص بطور التحدي مع قناعاتها ومبادئها، وكل حسب تكوينه تأتي ردة فعله.

وتتداخل هذه الحكاية مع عالم يطرحه العمل بشكل جديد على الدراما السورية، وهي مكبات النفايات "النباشين" الذين يجمعون القمامة ويتاجرون بها، وما يحمله عالمهم من حالة استغلال، فأهله وناسه يعيشون على الهامش ويشكلون طبقة مسحوقة يمر بها الأشخاص في الحياة دون التفات.

يلعب بطولة العمل كل من الفنانين باسم ياخور، سلوم حداد، ميلاد يوسف، عبد المنعم عمايري، سمر سامي، نظلي الرواس، شادي الصفدي، يزن خليل، يامن الحجلي، وائل زيدان، معن عبدالحق، سليم صبري، محمد قنوع، عبد الرحمن قويدر، علياء سعيد، عبد الفتاح مزين، وائل زيدان، بلال مارتيني، سارة الطويل، تسنيم الباشا، جورج قبيلي، سليمان رزق، جنى عبود.