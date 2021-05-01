منتج مسلسل "على الهوى" يكشف لـ"دوت الخليج" موعد عرضه وسبب اعتماده على المواهب السعودية الشابة

علي العلي المنتج السعودي كشف عن الانتهاء من تصوير مسلسل "على الهوى" الذي من المقرر عرضه عقب شهر رمضان ، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السعودية.

انتهاء تصوير مسلسل "على الهوى"

علي العلي منتج مسلسل "على الهوى" أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على الانتهاء من تصوير مسلسل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السعودية والخليجية، وأن العمل جاري الانتهاء من عملية مونتاجه لعرضه على المنصات الرقمية فقال علي العلي: "تم الانتهاء من تصوير مسلسل (على الهوى) وتجري الآن عملية المونتاج وبعض الأمور الفنية لتسليم العمل للمنصات الرقمية والمحطات التلفزيونية".

المنتج علي العلي تحدث كذلك عن فكرة المسلسل والاعتماد على كاتب شاب هو نديم نجم من أجل تقديم أول عمل درامي له، حيث أكد أن خطوة الاعتماد على كتاب شباب تأتي في إطار مساندة المواهب السعودية فقال: "نسعى كشركة برايت لينز ميديا على أن تكون أعمالنا مميزة من ناحية الأفكار والطرح الواقعي الذي يمس المجتمع السعودي، وبالطبع لدينا شباب وشابات طموحين ومبدعين في كتابة المسلسلات والأفلام وينقصهم دعمنا كمنتجين".

وأضاف علي العلي: "الاعتماد على كاتب شاب ليس مجازفة بل وجدنا نص جيد لتنفيذه، وتقديم مسلسل بشكل مختلف خصوصا أن فكرة العمل تتحدث عن ملاحقة الفاسدين ولصوص المال العام، الذين يستغلون مناصبهم وصلاحياتهم في الثراء".

علي العلي: "ندعم المواهب السعودية من أجل صناعة نجوم جدد"

علي العلي أشار إلى مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب وكذلك بعض من نجوم الدراما الكبار في مسلسل "على الهوى"، وتحدث عن عملية تقديم المواهب السعودية لبطولة العديد من الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة وأنها تعود إلى السعى وراء دعم كافة المواهب في المملكة خصوصا أن هناك إنتاجات سعودية كبيرة في الفترة القادمة.

فقال علي العلي: "هناك عدد من المواهب السعودية يجب دعمها والمساهمة في صناعة نجوم لاعمال جديدة، حيث أن المملكة قادمة وبقوة في زيادة الاعمال الفنية (الدراما-السينما)، وهناك خطة انتاجية وأعمال سعودية جديدة ومختلفة من ناحية الأفكار، وهناك عمل مشترك من ناحية الممثلين سوف نقوم بإنتاجه قريبا"، وأضاف علي العلي: "انضم لمسلسل (على الهوى) نخبة من الفنانين المبدعين أمثال الفنان القدير عبدالعزيز السكيرين، والفنان القدير علي السبع، والفنان راضي المهناء، وراشد الورثان، ومعتز العبدالله".

موعد عرض مسلسل "على الهوى"

علي العلي أكد على أن مسلسل "على الهوى" سوف يتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية فقال: "تم تجهيز مسلسل (على الهوى) من أجل أن يعرض على منصة رقمية تابعة لقنوات تلفزيونية، وذلك عقب شهر رمضان"، وأضاف: "سنندرج في الاعمال القادمة لطرح افكار تشمل قضايا انسانية تهم المجتمع باسلوب فني بعيد عن المباشرة الفجة، وتلامس وجدان المواطن الخليجي وبالامكان اسقاطها على أي انسان عربي".

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنانة ريم الحبيب، نجود أحمد، جبران الجبران، وكل من الفنان محمد الهاشم، ونغم المالكي، وكان المخرج علي العلي قد أعلن في الفترة الماضية عن تأجيل تصوير الموسم الثاني من مسلسل "بين أنف وشفتين"، على أن يتم التحضير له بعد الانتهاء من المشروعات التي يجرى تنفيذها خلال هذه الفترة.