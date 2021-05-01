شاهد.. الفنان أحمد العوضي لـ متابعيه: مش جايلك نوم ليه يا وحش...

نشر الفنان أحمد العوضي، تدوينة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.
وكتب العوضى “ مش جايلك نوم ليه يا وحش الكون .. يلا يلا قوم نام علي الله حكايتك ”.
ويشارك أحمد العوضي، في بطولة مسلسل “اللي مالوش كبير” بجانب كل من ياسمين عبد العزيز ،خالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.
«اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.
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