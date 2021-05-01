روجينا تعلق على تصدرها تريند جوجل

علقت الفنانة روجينا على تصدرها ترند “ جوجل ” ونشرت عدة صور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” . وعلقت روجينا قائلة " الحمدوالشكر لله وشكرا على دعمكم وحبكم ليا ..مسلسل #بنت_السلطان ". و كشفت النجمة روجينا،عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها في كواليس مسلسلها " بنت السلطان". وقالت :" أشعر بتحسن في وجهي .. وسأقوم بفك الغرز يوم السبت المقبل". يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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