الفنان محمد يونس: درست شخصية ”البكاتوشي” قبل تقديمها جيدا

عبر الفنان محمد يونس عن سعادتة البالغة للمشاركة في مسلسل "الاختيار 2" الذي يعرض حاليا وينافس بقوة في السباق الدرامي.
وقال محمد يونس في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط: حاولت قدر المستطاع أن ادرس شخصية "البكاتوشي" التي قدمتها ضمن أحداث العمل، لكي أقدم في النهاية للمتفرج الشخصية بكل تفاصيلها المختلفة.
وأضاف يونس أن سبب تفاعل الجمهور مع الشخصية التي قدمها ضمن أحداث العمل هو أنه نفذها على الوجة الاكمل من حيث شكل الشكل الخارجي، والنظرات والملابس ومن هنا تفاعل الجمهور مع البكاتوشي يشكل كبير.
ولفت محمد يونس أنه قبل تقديم العمل والبدء فيه درس وشاهد كل الفيديوهات التي ظهر فيها "البكاتوشي"، وقرأ عنه كثيرا، ومن هنا تم رسم الشخصية من خلال ملامحها الرئيسية، وبعد ذلك تم عقد جلسات مع المخرج بيتر ميمي لوضع الخطوط التي سيتم من خلالها تقديم الشخصية.
مسلسل "الاختيار2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.
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