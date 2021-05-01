ديزني لاند بكاليفورنيا تفتح أبوابها أمام الجمهور

أعاد منتجع ديزني لاند الترفيهي فتح أبوابه أمام الجمهور بعد إغلاق دام لمدة 13 شهرًا وسط جائحة كورونا المدمرة، وذلك بعد أن تراجعت أعداد الإصابات داخل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأدى إغلاق المنتزهات الترفيهية في جنوب كاليفورنيا لمدة عام كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، إلى توجيه ضربة مالية هائلة لشركات مثل شركة والت ديزني، مما أدى إلى تكبدها خسائر بقيمة 6.9 مليار دولار من عائدات الحدائق في السنة المالية 2020، وتسريح قرابة 32 ألف عامل داخل المتنزه. وفق موقع "فارايتي" الأمريكي.
وخلال تاريخ ديزني لاند الممتد لـ 66 عامًا، تم إغلاق المتنزه الترفيهي عدة مرات من قبل، كان أولها بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي ومرة أخري عقب زلزال نورثريدج عام 1994، لكنها عمليات إغلاق لم تتجاوز اليوم الواحد فقط، فقط أن تخيم جائحة كورونا على العالم ويتجاوز الإغلاق أكثر من عام.
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